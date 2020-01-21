2020-01-21T13:31:56+03:00
Общество

В Красноярске с 1 февраля подорожает проезд в троллейбусах и трамваях

Новая цена – 22 рубля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске с 1 февраля подорожает проезд в троллейбусах и трамваяхВ Красноярске с 1 февраля подорожает проезд в троллейбусах и трамваяхФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске вновь дорожает проезд в общественном транспорте. На сей раз – в трамваях и троллейбусах. Министерство тарифной политики утвердило новую стоимость в размере 22 рублей, сообщают «Городские новости». Отметим, что в последний раз тариф сменился в 2016 году до нынешних 19 рублей.

Хорошая новость в том, что при безналичном расчете будет действовать скидка в размере 2 рублей. Таким образом, красноярцы, которые пользуются электротранспортом, могут сэкономить на поездках. К тому же сохраняются льготы, предусмотренные социальными картами.

- На сегодняшний день в электротранспорте действуют три вида безналичной оплаты проезда: мобильное приложение «Транспорт Красноярска», а также транспортные и банковские карты, - прокомментировали информацию в городской администрации.

О том, что цена на проезд в трамваях и троллейбусах изменится, было лишь делом времени, такова тенденция: сначала вырастает тариф в автобусах, затем в муниципальном электротранспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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