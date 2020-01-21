Старинные иконы, которых не было: житель Красноярского края попался на интернет-мошенничестве

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:08:13+03:00

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Житель Канска решил подзаработать, не прилагая к этому усилий. Выставлял на популярных сайтах объявления о продаже старинных икон, которых на самом деле у него не было. В комментариях писал, что они достались ему в наследство, нужно срочно продать, поэтому и цена незначительная – всего 6 тысяч рублей за штуку.

Даже дилетанты поймут, что для старинной иконы это очень маленькая цена. Поэтому желающие нашлись быстро. По договоренности с продавцом они переводили ему на банковскую карту полную стоимость товара и ждали, когда иконы привезут к ним с курьерской службой. Спустя несколько недель пытались связаться с продавцом, он был недоступен – и тогда шли в полицию писать заявление.

Всего таких эпизодов насчитывается пять, пострадали жители Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Омской и Ростовской областей. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции. В конце концов 21-летний подозреваемый был задержан. Он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается – полиция проверяет, не причастен ли молодой человек к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU