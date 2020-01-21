2020-01-21T10:44:50+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, когда в продаже появятся первые тюльпаны

И сколько семян однолетних высадили для летнего украшения города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцам рассказали, когда в продаже появятся первые тюльпаныКрасноярцам рассказали, когда в продаже появятся первые тюльпаныФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На календаре январь, а в Управлении зеленого строительства уже вовсю готовятся к наступлению весенне-летних работ. Первыми на очереди – тюльпаны. С осени были высажены 200 тысяч луковиц. Сейчас ящики выносят в теплицы для выгонки. Первые цветы появятся в продаже к 14 февраля, Дню всех влюбленных. Но большая часть предназначена для 8 марта. Всего высадили 11 сортов тюльпанов красных, белых, желтых, розовых и сиреневых цветов.

Скоро дадут свои всходы миллион семян однолетних растений на рассаду. Это петуния, сальвия, цинерария, бархатцы, антирринум, вечно цветущая бегония, цинния, бальзамины, агератум. Ими украсят городские цветники и клумбы в скверах, парках и на площадях, площадки у фонтанов и фигур вертикального озеленения, горки, этажерки и вазоны. Добавим, что любимые красноярцами туи и пальмы за зимние месяцы восстанавливаются, подрастают и с наступлением устойчивой теплой погода их вновь вывезут на улицы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ: задержан руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю
Старинные иконы, которых не было: житель Красноярского края попался на интернет-мошенничестве
Красноярцам рассказали, когда в продаже появятся первые тюльпаны
В Красноярске появится институт Севера и Арктики
Красноярская полиция отыскала телефонного мошенника, обманувшего 42 человека на 1,7 миллиона рублей
ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк
В Центральном районе Красноярска за нарушение тишины оштрафовали 187 человек
В Красноярске готовятся к открытию 4 новых детских сада на 1110 мест
В Красноярске мужчина опаивал таксистов кофе с клофелином и грабил
В Красноярске открылась новая стоматология на улице Парашютной
В Красноярском крае отец уволился с поста главы сельсовета ради сына
Красноярские альпинисты в очередной раз покорили Эльбрус и Казбек