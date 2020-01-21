Красноярцам рассказали, когда в продаже появятся первые тюльпаны

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:44:50+03:00

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На календаре январь, а в Управлении зеленого строительства уже вовсю готовятся к наступлению весенне-летних работ. Первыми на очереди – тюльпаны. С осени были высажены 200 тысяч луковиц. Сейчас ящики выносят в теплицы для выгонки. Первые цветы появятся в продаже к 14 февраля, Дню всех влюбленных. Но большая часть предназначена для 8 марта. Всего высадили 11 сортов тюльпанов красных, белых, желтых, розовых и сиреневых цветов.

Скоро дадут свои всходы миллион семян однолетних растений на рассаду. Это петуния, сальвия, цинерария, бархатцы, антирринум, вечно цветущая бегония, цинния, бальзамины, агератум. Ими украсят городские цветники и клумбы в скверах, парках и на площадях, площадки у фонтанов и фигур вертикального озеленения, горки, этажерки и вазоны. Добавим, что любимые красноярцами туи и пальмы за зимние месяцы восстанавливаются, подрастают и с наступлением устойчивой теплой погода их вновь вывезут на улицы города.

ИСТОЧНИК KP.RU