21 Янв. 2020 2020-01-21T10:36:25+03:00

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В Красноярске появится институт Севера и Арктики. Он войдет в состав Сибирского федерального университета. Решение о его создании было принято в 2019 году губернатором края Александром Уссом. Причем на утверждение концепции и решение организационных вопросов отводится не так много времени – планируется, что обучение начнется уже с 1 сентября 2020 года.

В правительстве края рассказали, каким видят будущий институт. Он сможет ежегодно набирать на обучение за счет бюджетных средств по программам бакалавриата и специалитета не менее 300 абитуриентов, не менее 100 человек – по программам магистратуры и не менее 10 человек – аспирантуры. Ряд предметов планируют преподавать на иностранных языках.

Основные образовательные программы будут реализовываться на 4 отделениях – новых производственных технологий и логистики, ресурсоведения Севера и Арктики, северного и арктического регионоведения, народов Севера и Сибири. Кроме того, базовые кафедры Института будут создаваться в северных муниципалитетах – в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске.

ИСТОЧНИК KP.RU