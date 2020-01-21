2020-01-21T10:36:25+03:00
Общество

В Красноярске появится институт Севера и Арктики

На базе Сибирского федерального университета
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске появится институт Севера и АрктикиВ Красноярске появится институт Севера и АрктикиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске появится институт Севера и Арктики. Он войдет в состав Сибирского федерального университета. Решение о его создании было принято в 2019 году губернатором края Александром Уссом. Причем на утверждение концепции и решение организационных вопросов отводится не так много времени – планируется, что обучение начнется уже с 1 сентября 2020 года.

В правительстве края рассказали, каким видят будущий институт. Он сможет ежегодно набирать на обучение за счет бюджетных средств по программам бакалавриата и специалитета не менее 300 абитуриентов, не менее 100 человек – по программам магистратуры и не менее 10 человек – аспирантуры. Ряд предметов планируют преподавать на иностранных языках.

Основные образовательные программы будут реализовываться на 4 отделениях – новых производственных технологий и логистики, ресурсоведения Севера и Арктики, северного и арктического регионоведения, народов Севера и Сибири. Кроме того, базовые кафедры Института будут создаваться в северных муниципалитетах – в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ: задержан руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю
Старинные иконы, которых не было: житель Красноярского края попался на интернет-мошенничестве
Красноярцам рассказали, когда в продаже появятся первые тюльпаны
В Красноярске появится институт Севера и Арктики
Красноярская полиция отыскала телефонного мошенника, обманувшего 42 человека на 1,7 миллиона рублей
ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк
В Центральном районе Красноярска за нарушение тишины оштрафовали 187 человек
В Красноярске готовятся к открытию 4 новых детских сада на 1110 мест
В Красноярске мужчина опаивал таксистов кофе с клофелином и грабил
В Красноярске открылась новая стоматология на улице Парашютной
В Красноярском крае отец уволился с поста главы сельсовета ради сына
Красноярские альпинисты в очередной раз покорили Эльбрус и Казбек