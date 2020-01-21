Красноярская полиция отыскала телефонного мошенника, обманувшего 42 человека на 1,7 миллиона рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:01:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Телефонные мошенники почему-то считают, что вычислить их очень сложно. И чем больше на их счету обманутых граждан, тем сильнее они верят в свою недосягаемость. Однако для полиции поймать их – дело времени. Красноярские сыщики в очередной раз это доказали. В суд с обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Удмуртии.

Мужчина – типичный серийный мошенник. Запасся телефонами и сим-картами, оформленными на различных людей, и начал названивать наугад жителям Красноярского края и Хакасии. Работал по одному сценарию: представлялся родственником, который попал в ДТП. И ему, якобы, нужны деньги, чтобы избежать наказания.

Таким образом ему удалось обмануть 42 человека, общая сумма ущерба составила более 1,7 миллиона рублей. Деньги тратил по своему усмотрению. Когда его задержали, он очень удивился. Обвиняемому грозит лишение свободы до 5 лет включительно. Также он обязан будет возместить ущерб по гражданским искам.

ИСТОЧНИК KP.RU