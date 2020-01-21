2020-01-21T09:25:38+03:00
Общество

В Красноярске готовятся к открытию 4 новых детских сада на 1110 мест

Комплектование групп уже началось
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске готовятся к открытию 4 новых детских сада на 1110 мест. Фото: пресс-служба управления образованияВ Красноярске готовятся к открытию 4 новых детских сада на 1110 мест. Фото: пресс-служба управления образования
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В Красноярске готовятся к открытию сразу четыре новых детских садов суммарной вместимостью более тысячи мест, сообщает управление образования города. Это дошкольные учреждения:

- № 92 на улице Линейной,

- № 97 на Петра Ломако, 2 а,

- № 98 на Подзолкова, 14,

- № 106 на улице Ольховой, 2 б.

Первые три садика – на 270 мест каждый (по 9 групп), четвертый – на 300 мест (12 групп). Комплектование уже началось, принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.

- Строительные и отделочные работы завершены, в учреждения завозится мебель, учебное оборудование, посуда, игрушки, постельное белье. Помимо помещений для воспитанников, в детских садах оборудованы пищеблоки, медицинские кабинеты, музыкальные и спортивные залы, кабинеты для дополнительных занятий, - рассказали в управлении образования.

К слову, помимо стандартных занятий в музыкальном и спортивном залах, педагоги планируют включить в расписание уроки английского языка, футбольные тренировки и хореографию. Также рассматривается вопрос о преподавании робототехники, легоконструирования, йоги, художественной гимнастики, акробатики. В планах даже открытие собственной киностудии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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