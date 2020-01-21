В Красноярске мужчина опаивал таксистов кофе со клофелином и грабил

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:24:51+03:00

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В Красноярске в суд направлено уголовное дело в отношении молодого человека, который грабил таксистов. Причем выбрал для этого собственный способ, без открытого насилия. В конце декабря 2018 года 23-летний житель краевого центра по мобильному приложению вызвал себе такси. В салоне он решил угостить водителя кофе.

Водитель от такого знака внимания не отказался, тем более, что это происходило ночью. Однако в напиток было подмешано сильнодействующее лекарство, вскоре водитель потерял над собой контроль и оказался совершенно беспомощным. Тогда злоумышленник обчистил его карманы, забрал деньги, телефон и скрылся.

После этого подозреваемый еще несколько раз повторил ограбление. Общий ущерб составил более 110 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено сразу по трем статьям: «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему», «Разбой» и «Оставление в опасности», поскольку одному из водителей был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU