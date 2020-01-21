В Красноярске открылась новая стоматология на улице Парашютной

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:55:58+03:00

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В Красноярске открыла новая стоматология, филиал городской стоматологической поликлиники №1. Он находится в Свердловском районе, на улице Парашютной, 64. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, здесь организованы рабочие места для восьми врачей-стоматологов терапевтов и двух врачей-стоматологов хирургов. В две смены работает и рентген-кабинет. В перспективе там появятся еще четыре рабочих места.

В новой стоматологии пациенты могут пройти обследование и диагностику, в частности цифровую радиовизиографию и электроодонтодиагностику. Им помогут в лечении кариеса и корневых каналов, удалят зуб с применением местной анестезии. При необходимости отреставрируют зубы с применением фотокомпозитов. Плановая мощность отделения – 76 посещений в смену. Здесь также будут оказываться платные стоматологические услуги.

КОНКРЕТНО

Адрес филиала: улица Парашютная 64.

Время работы: понедельник – пятница с 8-00 до 20-00 часов.

Записать по телефону: 234-75-25 и через Web-регистратуру.

Помощь в субботу и праздничные дни, а также неотложка: улица Мичурина, 2 а.

ИСТОЧНИК KP.RU