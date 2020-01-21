В Красноярском крае отец уволился с поста главы сельсовета ради сына

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:16:17+03:00

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В Назаровском районе отцу пришлось уволиться с поста главы сельсовета из-за того, что его сын занял руководящий пост. На такой шаг пришлось пойти ради соблюдения закона о противодействии коррупции. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Молодого человека назначили руководителем МУП «Сахаптинское ЖКХ», которое предоставляет коммунальные услуги населению - от отопления до подачи холодной воды и водоотведения.

Учредителем муниципального унитарного предприятия является Сахаптинский сельский Совет. А возглавлял его на тот момент отец нового руководителя ЖКХ. Сын в прямом подчинении отца – это прямое нарушение антикоррупционного законодательства. Следовательно, кто-то из них двоих должен был отказаться от своей должности. Это сделал отец – он написал заявление и добровольно подал в отставку, депутаты ее приняли.

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ИСТОЧНИК KP.RU