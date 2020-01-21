На красноярских «Столбах» заливают ледяной водопад

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:11:15+03:00

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На красноярских «Столбах», возле восточного входа, с 19 января начали заливать ледяной водопад. Занимается этим городская федерация альпинизма – водопад нужен им для проведения предстоящих соревнований.

Традиция заливать водопад появилась 5 лет назадФото: Мария ЛЕНЦ

- Сейчас установилась достаточно низкая температура, поэтому мы начали заливку. Из реки Моховой насосом по трубам вода подается наверх гранитного карьера, а оттуда стекает вниз. Так происходит намораживание льда, – рассказал «ТВК Красноярск», член Красноярской городской федерации альпинистов Олег Хвостенко.

Добавим, что традиция заливать водопад появилась 5 лет назад. Туристы получили это место за красоту пейзажа и часто приходят сюда специально, чтобы сделать фотографию. Делают круг сюда и многие молодожены. Главное, что от дороги до водопада – рукой подать.

Полностью он сформируется дней через десять и продержится, пока не потеплеет окончательно, то есть до середины апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU