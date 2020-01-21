На красноярских «Столбах» заливают ледяной водопад
На красноярских «Столбах», возле восточного входа, с 19 января начали заливать ледяной водопад. Занимается этим городская федерация альпинизма – водопад нужен им для проведения предстоящих соревнований.
Традиция заливать водопад появилась 5 лет назадФото: Мария ЛЕНЦ
- Сейчас установилась достаточно низкая температура, поэтому мы начали заливку. Из реки Моховой насосом по трубам вода подается наверх гранитного карьера, а оттуда стекает вниз. Так происходит намораживание льда, – рассказал «ТВК Красноярск», член Красноярской городской федерации альпинистов Олег Хвостенко.
Добавим, что традиция заливать водопад появилась 5 лет назад. Туристы получили это место за красоту пейзажа и часто приходят сюда специально, чтобы сделать фотографию. Делают круг сюда и многие молодожены. Главное, что от дороги до водопада – рукой подать.
Полностью он сформируется дней через десять и продержится, пока не потеплеет окончательно, то есть до середины апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU