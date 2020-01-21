21 Янв. 2020 2020-01-21T05:56:02+03:00

В Красноярске водитель вылетел на красный и сбил двух пешеходов. Фото: ГИБДД города

Одного из них госпитализировали [видео]

Изменить размер текста: A A

В Красноярске водитель на большой скорости сбил двух пешеходов. Случилось это накануне, 20 января, на улице Мичурина. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали в пресс-службе ГИБДД города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755823" frameborder="0"></iframe> В Красноярске водитель вылетел на красный и сбил двух пешеходов.

ЧП произошло в 21:39 вечера, камеры уличного наблюдения зафиксировали его. На перекрестке Мичурина и Московской загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов. Автомобили остановились, чтобы пропустить их на зебре. В тот момент, когда трое пешеходов вышли на проезжую часть, на них на большой скорости вылетела «Тойона Королла». Таким образом, водитель иномарки выехал на запрещающий для него сигнал.

Под удар попали 17-летний подросток и молодая девушка. Школьника пришлось госпитализировать, девушка получила незначительные травмы. Третий пешеход не пострадал. Водителя-нарушителя оштрафовали за проезд на красный. Дорожные полицейские проводят проверку, выясняя все причины дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU