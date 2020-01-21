21 Янв. 2020 2020-01-21T05:35:05+03:00

В Красноярском крае заключенный положил вместо себя на кровать муляж и сбежал Фото: Мария ЛЕНЦ

Его поймали в тот же день

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В Богучанском районе из исправительной колонии № 42 сбежал заключенный. В связи с этим прокуратура организовала экстренную проверку соблюдения законодательства. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

ИК № 42 строгого режима находится в поселке Октябрьский, здесь отбывают срок мужчины, осужденные впервые. Установлено, что один из них воспользовался отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены. Он положил в свою кровать муляж, накрыл одеялом, а сам тихо покинул помещение, а затем и территорию колонии.

Беглец успел добраться до станции Иланской, в тот же день его задержала розыскная группа ОР ГУФСИН совместно с сотрудниками ИК № 50 и сотрудниками линейной полиции. На него возбудили уголовное дело за побег из мест лишения свободы. Руководству ИК № 42, где и произошло ЧП, прокуратура вынесла представление, потребовав навести порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU