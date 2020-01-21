2020-01-21T04:21:24+03:00
Происшествия

В Красноярске пропал мужчина с татуировками змеи и паука

Неделю назад вышел из дома и как в воду канул
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пропал мужчина с татуировками змеи и паука. Ориентировка: "Поиск пропавших детей Красноярск"В Красноярске пропал мужчина с татуировками змеи и паука. Ориентировка: "Поиск пропавших детей Красноярск"
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В Красноярске разыскивают молодого мужчину, пропавшего около недели назад. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей Красноярск» сообщают об обстоятельствах пропажи, а также его основные приметы. 28-летний Антон Драсков вышел из дома около 10 часов утра 15 января. Живет он на улице Тобольской, 3. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Особые приметы мужчины – многочисленные татуировки синего цвета. На правом плече – змея, на правом бедре – купюра в 500 рублей, две игральные кости и карты 4 туза, на пальцах рук перстни, на коленях – звезды, на верхней части правой голени изображен паук. На верхней части правой ступни фраза «Вы куда?», на левой «А вас ...?». Внизу живота послеоперационный шрам.

Антон был одет в черную куртку с красными вертикальными полосками на плечах, на груди эмблема футбольного клуба, с капюшоном, черные зимние штаны-комбинезон, серую шапку с помпоном, темно-серые зимние кожаные ботинки, черные кожаные перчатки. С собой у него были документы и телефон.

Всем, кому что-то известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 266-94-18 – дежурная часть отдела полиции № 18

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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