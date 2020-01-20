Проект реконструкции Театральной площади Красноярска подготовят к весне

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:05:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Красноярска обещают уже будущей весной показать проект реконструкции Театральной площади. Распоряжение подписано главой города Сергеем Ереминым. Согласно требованиям администрации, проектом должны быть предусмотрены стоянки для автомобилей, пешеходный переход, инженерные коммуникации и, конечно, озеленение и благоустройство.

Разработкой проекта реконструкции Театральной площади занимается ООО «Эксклюзив-Строй», которое и должно предоставить к весне готовый проект.

Добавим, что о реконструкции Театральной площади речь идет с лета прошлого года. Ее решено продлить до набережной Енисея – любимого места прогулок красноярцев. Это сделает значительно более удобным переход улицы Дубровинского. По задумке, работы должны были завершиться в текущем году, однако создание проекта, его согласование может занять не один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU