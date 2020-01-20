Сияет, переливается: жители Красноярска купили уголь с золотыми чешуйками внутри

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:34:47+03:00

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Жители частного дома на улице Калинина приобрели необычный уголь. С виду топливо, как топливо, черные камни, хорошего качества, отменно горят. Но когда один из них разбился, внутри обнаружили... налет золотистого цвета. Словно тысячи крошечных чешуек. Первая мысль – золото?!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755695" frameborder="0"></iframe> Жители Красноярска купили уголь с чешуйками золота внутри.Мария ЛЕНЦ

- Купили уголь у одного из местных поставщиков, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск обладатели находки. – Загружали на железной дороге, прямо с вагона. Там есть специальная площадка. Продавец сказал, что уголь пришел из Балахтинского разреза. Вот и думаем, может, еще поехать и тонн десять приобрести? А вдруг действительно золотая жила была, а работники разреза не разглядели? Тогда это же целое состояние.

На самом деле «золото» вполне может оказаться обычным пиритом. Хотя и не совсем безобидным. По составу это – дисульфид железа (серный колчедан). Является сырьем для получения серной кислоты, серы и железного купороса. А в сочетании с углем при воздействии воздуха он может самовоспламениться.

ИСТОЧНИК KP.RU