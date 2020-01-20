2020-01-20T14:41:43+03:00
Происшествия

Телефоны, алкоголь и наркотики. Что пытаются передать «с воли» в колонии Красноярского края

Досмотр проводится с помощью новейших техсредств, предупреждают в ГУФСИН
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГУФСИН по Красноярскому краюФото: ГУФСИН по Красноярскому краю
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Почти 10 килограммов наркотиков, алкоголь, телефоны и, конечно, заточки и ножи – все это пытаются передать заключенным колоний в Красноярском крае с воли. Как рассказали в региональном ГУФСИН, в минувшем году 30 человек= получили штрафы за такие посылки на 75,5 тысяч рублей.

- Также в учреждения пытались передать денежные средства в размере 14800 рублей, 2,5 литра алкогольных напитков промышленного производства, 9,256 грамма наркотических веществ, 6 единиц колюще-режущих предметов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ведомстве.

Передают обычно родственники осужденных во время свиданий. Но досмотры настолько хорошо технически организованы, чаще всего «передачки» с сюрпризом перехватывают.

- Для проведения обыскных мероприятий в учреждениях ведомства оборудованы отдельные помещения – пункты досмотра. В шести пенитенциарных учреждениях Красноярска: СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-17, ИК-15, КВК установлена рентгенотелевизионная система контроля «Rapiscan», устроенная по типу сканера по досмотру вещей в аэропортах, - рассказал начальник отдела режима и надзора ГУФСИН Сергей Бычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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