2020-01-20T14:02:58+03:00
Общество

Красноярцы перестанут платить летом за отопление, будут только «по факту»

Систему оплату услуги пересмотрели
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Теперь платить за тепло город будет только по фактуТеперь платить за тепло город будет только по фактуФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска пересмотрели систему оплаты отопления. С сентября собственники будут платить за услугу «по факту», сообщают Городские новости.

Отметим, что сейчас услуга оплачивается ежемесячно, даже летом, когда фактически не предоставляется потребителям. Из-за появившихся не так давно приборов учета в домах коммунальщики вынуждены были по итогам года делать перерасчет потребленного тепла, поэтому в цифрах частенько возникала путаница и солидные суммы в расчетках. Год на год не приходится, и если зима выпадала холодной и затяжной, то начислялась доплата, которую, по понятным причинам, не все жители приветствовали, не понимая, за что платят.

Перерасчет в этом году станет последним в истории города. Теперь платить за тепло жители города будут осенью, зимой и весной – для тех домов, где имеется общедомовой прибор учета. Если такового нет, оплата за отопление будет начисляться, исходя из нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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