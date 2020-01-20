Красноярцы перестанут платить летом за отопление, будут только «по факту»
Власти Красноярска пересмотрели систему оплаты отопления. С сентября собственники будут платить за услугу «по факту», сообщают Городские новости.
Отметим, что сейчас услуга оплачивается ежемесячно, даже летом, когда фактически не предоставляется потребителям. Из-за появившихся не так давно приборов учета в домах коммунальщики вынуждены были по итогам года делать перерасчет потребленного тепла, поэтому в цифрах частенько возникала путаница и солидные суммы в расчетках. Год на год не приходится, и если зима выпадала холодной и затяжной, то начислялась доплата, которую, по понятным причинам, не все жители приветствовали, не понимая, за что платят.
Перерасчет в этом году станет последним в истории города. Теперь платить за тепло жители города будут осенью, зимой и весной – для тех домов, где имеется общедомовой прибор учета. Если такового нет, оплата за отопление будет начисляться, исходя из нормативов.
ИСТОЧНИК KP.RU