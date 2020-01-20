4-летняя девочка ударилась о скамейку в детсаду: понадобилась операция

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:40:53+03:00

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СК проводит проверку происшествия в одном из детсадов Красноярска. 15 января здесь сильно травмировалась 4-летняя девочка. По данным ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, ребенок находился в раздевалке. Малышка неудачно упала и сильно ударилась животом об угол скамейки. Как реагировали на происшествие воспитатели - не сообщается. Известно, что в тот же день ребенку понадобилась экстренная помощь врачей.

- Возможно, в результате падения девочка получила травму внутренних органов, вечером она была госпитализирована в детскую больницу, где ее прооперировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии. - В настоящее время ребенок находится в стационаре, его жизнь и здоровье вне опасности.

Следователи обещают опросить родителей малышки и воспитателей детского сада. После проверки решится, будет ли возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU