Хирурги в Красноярске будут пересаживать матку при абсолютном бесплодии

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:26:56+03:00

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В минздраве Красноярского края рассказали, что в скором времени хирурги в регионе смогут пересаживать матку тем женщинам, которым это требуется по медицинским показаниям. Как правило, это пациентки, которые страдают абсолютным бесплодием. Для многих женщин пересадка - реальный шанс родить ребенка. Операции будут проводить не базе ФМБА, и участвовать в них будут не только российские, но и иностранные врачи. Пока же начнется обучение, которое продлится три года.

- Хирургическое вмешательство представляет собой пересадку матки женщинам, у которых орган отсутствует в результате врожденного порока или утрачен вследствие какого-либо заболевания. Для пациентки это шанс иметь детей, - говорит директор центра здоровья супружеской пары ФСНКЦ ФМБА России Алексей Полстяной.

Не исключено, что в дальнейшем подобные операции будут делать по квотам.

ИСТОЧНИК KP.RU