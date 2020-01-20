2020-01-20T08:49:34+03:00
Происшествия

В Норильске школьница наглоталась таблеток и обвинила отца в изнасиловании

Девочке понадобилась помощь медиков [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Девочку спасли врачиДевочку спасли врачиФото: Мария ЛЕНЦ
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CК начал проверку происшествия в Норильске, где 14-летняя школьница обвинила в изнасиловании собственного отца. Девочка учится в одной из школ города, ее отец работает слесарем, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

Об инциденте стало известно после того, как школьница попала в больницу с отравлением - девочка выпила более 50 таблеток жаропонижающего (27 капоприла и 25 цитрамона). Когда ее начали расспрашивать о причинах, пояснила, что наглоталась таблеток после того, как ее изнасиловал отец. Врачи сообщили о происшествии правоохранителям - в таких случаях они по закону обязаны сигнализировать в органы. Со слов ребенка, все произошло ночью 9 января. В данный момент следователи проверяют информацию. О состоянии школьницы информации не поступало. «Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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