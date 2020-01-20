В Красноярске открыли фотозону с уникальными наличниками начала прошлого века

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:08:18+03:00

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В центре Красноярска, на Горького, организовали для любителей селфи уникальную фотозону, сообщает Ньюслаб. Здесь, на пешеходном бульваре, можно сфотографироваться в окошке, украшенном наличниками начала прошлого века. За ограждением идут работы по строительству Исторического квартала, а пока они не окончены, можно сделать оригинальное селфи.

Наличники установлены прямо на заборе, сообщает пресс-служба компании «Исторический квартал». Ранее они украшали старинные здания, фасады которых, к сожалению, не сохранились и не подлежат восстановлению.

-На исторических наличниках частично сохранились старые деревянные узоры, а облупившаяся краска выглядит на фото очень колоритно, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе компании. - Рядом с наличниками, размещены исторические справки, о том, какие дома сейчас реставрируются, кто там жил и работал, и в какие годы они были построены.

Здесь же представлена мостовая начала прошлого века – кусочек мощеной улицы можно увидеть. Добавим, что сейчас на территории квартала восстанавливают 6 домов (Горького 11, 11а, 13, 13а, 15 и 17). Откроется квартал в конце этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU