В Красноярске задержали «целителей»-контрабандистов с галлюциногенными грибами

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

49-летний житель Красноярска организовал через интернет продажу галлюциногенных грибов и других видов наркотиков, сообщили в Сибирском ЛУ МВД России. Мужчина оказался идейным – уверял силовиков, что целитель, а его товар - обезболивающее. Распространял свои грибы мужчина через «закладки», но один не справлялся, поэтому привлек к работе своего 34-летнего приятеля, с которым изучал до этого медитацию.

Во время обысков и в тайниках у наркодилеров нашли свыше 280 граммов наркотиков синтетического происхождения, почти 100 граммов гашиша и более 300 граммов грибов, содержащих псилоцин. Обоим предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков в особо крупном размере и покушении на сбыт.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. За совершение указанных преступлений законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

ИСТОЧНИК KP.RU