В Красноярске в начале рабочей недели ударят морозы до -28

20 Янв. 2020 2020-01-20T04:42:52+03:00

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Крещенские морозы в этом году припозднились. После ветреных, но относительно теплых для зимы выходных ожидается резкий скачок температуры. Рабочая неделя в Красноярске, согласно прогнозам синоптиков, начнется с похолодания. Уже в понедельник, 20 января, ожидается существенное снижение - до минус 28 градусов.

В целом в начале недели столбики термометров днем будут показывать до минус 14-15 градусов. Ночь вторника, 21 января, будет морозной - до минус 22 градусов. В ночь на среду мороз еще поднажмет - до минус 28 градусов. Это самая морозная ночь на неделе. Днем в среду ожидается до минус 17 градусов. Потепление придет в четверг, хотя ночь в этот день также будет холодной (минус 22 градуса). Днем в четверг ожидается до минус 7 градусов. Уже в пятницу, 24 января, температура опустится только до минус 2.

Вся неделя ожидается бесснежной и пасмурной. Осадки маловероятны.

ИСТОЧНИК KP.RU