Австрия передала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности на территории Красноярского края

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:53:04+03:00

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Первая экстрадиция 2020 года: Гарри Григорянц, который находился в международном розыске в связи с обвинением в совершении убийства в 1998 году на территории поселка Солонцы Емельяновского района Красноярского края.

Его доставили в Москву из Вены, он отбывал тюремный срок в Австрии за совершенное тяжкое преступление. Сразу после освобождения его передали представителям российских правоохранительных органов.

Сейчас его будут судить за убийство 20-летней давности: он убил своего знакомого во время ссоры, что называется "на почве неприязненных отношений". Григорянц не является гражданином России, тогда ему удалось скрыться за границей, однако,в весьма специфическом месте, в тюрьме. Но международный розыск дал свои результаты, стало известно о его местонахождении и возвращение в Россию стало делом времени. Что и произошло спустя 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU