2020-01-16T04:32:26+03:00
Общество

Полиция предлагает красноярцам бесплатное высшее образование

И гарантированное трудоустройство
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Образование и работа - все одновременно!Образование и работа - все одновременно!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Претендовать на высшее образование в ведомственных вузах МВД России могут граждане России до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Причем, поступление на обучение является одновременным поступлением на службу в органы внутренних дел.

Обучение бесплатное, диплом государственного образца, есть все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции, период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД, после вуза присваивается звание «лейтенант полиции».

Прием заявлений до 1 апреля 2020 года. Для получения более точной информации, а также для подачи документов обращаться по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 72, тел. 8(391) 266-07-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чуть не уволили из-за судимости: социального работника в Красноярском крае защитила прокуратура
Крещенские купания в Красноярском крае: где окунаться опасно для здоровья?
Австрия передала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности на территории Красноярского края
Красноярские школьники собрали 1,3 миллиона рублей на лечение детей
Крещение Господне-2020: где в Красноярске можно будет окунуться?
В Красноярске появятся собаки с татуировками
В Красноярске построят новые бассейны
Бесплатно приодеться на несколько лет вперед: два жителя Красноярска ограбили "Планету"
2,5 миллиона пассажиров и белый рояль: аэропорт Красноярска подвел итоги 2019 года
Самый экологичный школьник живет в Красноярском крае
Красноярск споет Высоцкого
Один пьяный водитель и пять пострадавших: авария в Красноярском крае
Полиция предлагает красноярцам бесплатное высшее образование
«Хочется капельку внимания»: в Хакасии выпившая женщина за рулем сама себе вызвала ГИБДД
В Красноярске на Крещение частично перекроют движение
Новогодние траты клиентов ВТБ в Красноярске превысили 750 млн рублей