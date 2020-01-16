Полиция предлагает красноярцам бесплатное высшее образование

16 Янв. 2020 2020-01-16T04:32:26+03:00

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Претендовать на высшее образование в ведомственных вузах МВД России могут граждане России до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Причем, поступление на обучение является одновременным поступлением на службу в органы внутренних дел.

Обучение бесплатное, диплом государственного образца, есть все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции, период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД, после вуза присваивается звание «лейтенант полиции».

Прием заявлений до 1 апреля 2020 года. Для получения более точной информации, а также для подачи документов обращаться по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 72, тел. 8(391) 266-07-11.

ИСТОЧНИК KP.RU