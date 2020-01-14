2020-01-14T16:51:56+03:00
Происшествия

В Хакасии 14 человек полгода обкрадывали детей-сирот

Они были уверены, что пострадавшие не станут обращаться в полицию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии 14 человек полгода обкрадывали детей-сиротВ Хакасии 14 человек полгода обкрадывали детей-сиротФото: Мария ЛЕНЦ
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Следователи завершили расследование уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят 14 лиц. 12 – жители Республики Хакасия в возрасте от 25 до 39 лет. И 2 жителя Красноярского края, 22 и 48 лет. На их счету целый список преступных эпизодов, связанных с мошенничеством, в частности мошенничество в крупном размере и подделка официальных документов.

По версии следствия обвиняемые с мая по сентябрь 2017 года придумали схему хищения денег, принадлежащих детям-сиротам. Они знали, что каждому из них на счет государство ежемесячно перечисляет определенную сумму денег, которую сам ребенок не может обналичить до наступления им совершеннолетия. Поэтому подыскивали сообщников, готовых выступить в роли попечителей за вознаграждение.

Изготавливали поддельное разрешение от имени муниципалитета на закрытие счета несовершеннолетнего. После этого мнимый попечитель приходил в банк с подростком и снимал все накопившиеся деньги. У многих там были довольно большие суммы. Обманутому сироте давали немного денег и скрывались. Злоумышленники рассчитывали, что подростки не пойдут в полицию. Однако ошиблись. Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, общая сумма причиненного им ущерба составляет более 3 миллионов рублей.

- Из 14 обвиняемых свою причастность к совершению указанных преступлений 4 отрицают, 1 обвиняемый свою вину признает частично,9 вину признали в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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