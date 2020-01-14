Оставшуюся после красноярской универсиады цифровую технику передают в образовательные учреждения

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:06:05+03:00

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Оставшуюся после красноярской универсиады цифровую технику решено передать государственным образовательным учреждениям. Об этом сообщает министерство цифрового развития края.

На создание ИКТ-инфраструктуры спортивного события было приобретено более 6 тысяч единиц различной оргтехники. Потрачено более 2 миллиардов рублей, из которых 99 % - субсидии федерального бюджета. Настало время пустить всю технику в дело. Так, для учеников Частоостровской средней школы (Емельяновский район) установили 10 новых компьютеров. Теперь ребята могут выполнять задания на уроках информатики и делать домашнюю работу, пользуясь современной оргтехникой.

В Красноярское художественное училище имени Сурикова поступило 15 ноутбуков, 5 цветных лазерных принтеров, 3 телевизора, 8 многофункциональных устройств, цветной принтер формата А3, плоттер, электронный брошюратор и проектор. Они очень пригодятся для кабинета по дизайн-проектированию и компьютерного класса.

Часть оргтехники передали в Красноярский хореографический колледж, Сибирский институт искусств, Красноярское художественное училище, спортивную школу олимпийского резерва по боксу и в другие учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU