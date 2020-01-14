2020-01-14T15:41:13+03:00
Происшествия

В Красноярском крае 15-летний школьник сорвал урок физкультуры, «заминировав» спортзал

Полиция возбудила уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае 15-летний школьник сорвал урок физкультуры, «заминировав» спортзалВ Красноярском крае 15-летний школьник сорвал урок физкультуры, «заминировав» спортзалФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае 15-летний школьник решил сорвать урок физкультуры. И сделал это таким образом, что теперь полиция возбудила уголовное дело. Произошло это в ЗАТО поселок Солнечный (Ужурский район). Молодой человек позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что спортивный комплекс, где должны были проходить занятия, заминирован.

На место происшествия примчались сотрудники полиции, спасатели, медики. Здание спорткомплекса обыскали от подвала до крыши и взрывчатых устройств не нашли. Но вычислить личность звонившего лже-минера сотрудникам ФСБ не составило труда.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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