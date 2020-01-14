В Красноярске начинаются Рождественские образовательные чтения

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:08:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 15 января, в Красноярске начинается научно-практическая конференция XX Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники». Чтения будут идти 4 дня на разных площадках города.

Торжественное открытие состоится 15 января в Конгресс-холле Сибирского федерального университета. Начало регистрации в 9.00.

Церемонию откроют губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель оргкомитета Чтений — глава Красноярской митрополии Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

В 2020 году тема форума — «Великая Победа: наследие и наследники». На шести площадках города состоится более 20 тематических секций. Это будут семинары, презентации и круглые столы по направлениям: «Церковь и образование», «Церковь и общество», «Церковь и история Приенисейской Сибири» и «Церковь и культура».

Участники Чтений — представители власти и общественности, священнослужители, деятели науки и культуры, педагоги и студенты.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов и докладов, включенный в Российский индекс научного цитирования.

Подробности Чтений на радио «КП» рассказал Андрей Бардаков, руководитель исполнительной дирекции XX Красноярских краевых Рождественских образовательных чтений, член Общественной палаты Красноярского края, директор Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии

Учредители Рождественских чтений в Красноярском крае здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU