Покрывая сына, сбившего пешехода, жительница Красноярска лишилась полумиллиона рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:17:49+03:00

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Жительница Красноярска лишились 518 тысяч рублей, когда попыталась спасти своего сына от тюрьмы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

На телефон женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын сбил на пешеходном переходе человека. Ситуация якобы серьезная и сыну грозит большой тюремный срок. Однако незнакомец может повлиять на ход дела, но за это придется заплатить 1 миллион рублей. Такой суммы у женщины не было, тогда мошенник согласился на 518 тысяч – все, что она накопила.

Женщина поспешила к ближайшему банкомату и перевела на указанный счет деньги. И только после этого догадалась позвонить сыну. А тот рассказал, что у него все в порядке. Так что потерпевшей пришлось писать заявление на розыск мошенника.

Сотрудники полиции вновь предупреждают всех граждан: если вам по телефону позвонил неизвестный и заговорил о деньгах, однозначно, он хочет их у вас выманить. В подобных ситуациях в первую очередь позвоните своим родственникам и убедитесь, что у них все в порядке. Или позвоните в полицию. Если же ваш родственник и в самом деле совершил противоправное действие, ваша «помощь» деньгами может обернуться для вас уголовным делом.

ИСТОЧНИК KP.RU