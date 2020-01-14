2020-01-14T10:37:47+03:00
Общество

В Красноярске должникам за услуги ЖКХ пригрозили выселением из квартир

Речь идет о муниципальном жилье
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске должникам за услуги ЖКХ пригрозили выселением из квартирВ Красноярске должникам за услуги ЖКХ пригрозили выселением из квартирФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцам, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги, грозит выселение из предоставленного им муниципального жилья. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Центрального района. Там сообщили, что в конце прошлого года суд вынес решение по делу семьи, которая не платила за коммунальные услуги больше 6 месяцев и накопила солидный долг. Общение «по хорошему» результатов не дало. Теперь семья должна будет переехать в жилье меньшего размера из расчета 6 квадратных метров на человека.

- Работа с неплательщиками проводится в формате личных встреч, телефонных консультаций и заседаний специальной комиссии, - рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Также нанимателям муниципального жилья ежемесячно направляются уведомления о необходимости погасить долг. Выселение – это самая жесткая мера, когда все способы уже испробованы, а наниматели все равно не хотят идти на диалог.

К слову, арендная плата за муниципальное жилье составляет от 6,21 до 7,84 рублей за квадратный метр. Тогда как снять, скажем, однокомнатную квартиру у частника обойдется в 12 – 16 тысяч рублей в месяц, не считая услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экологи написали открытое письмо Уссу с просьбой защитить детей от НМУ
Почему в Красноярске не работают автобусные приложения
В Хакасии 14 человек полгода обкрадывали детей-сирот
Оставшуюся после красноярской универсиады цифровую технику передают в образовательные учреждения
В Красноярском крае 15-летний школьник сорвал урок физкультуры, «заминировав» спортзал
В Красноярске нашли тело сторожа производственной базы со следами собачьих укусов
В Красноярском крае с начала года от переохлаждения погибли 4 человека
В Красноярске начинаются Рождественские образовательные чтения
Депутаты обсудили подготовку к празднованию 400-летия Красноярска
Покрывая сына, сбившего пешехода, жительница Красноярска лишилась полумиллиона рублей
Полмиллиона клиентов ВТБ провели новогодние праздники за рубежом
В Красноярске должникам за услуги ЖКХ пригрозили выселением из квартир
Самолет из Красноярска совершил экстренную посадку в Перми
Губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов
Красноярец погиб на охоте: товарищ принял его за животное
В администрации Красноярска прокомментировали предполагаемое увольнение заместителей мэра
В Хакасии под суд отправили заместителя министра республики
Снюс в красноярских школах официально запрещен
В Красноярске на Транзитной сгорел особняк
Эпидемии гриппа в Красноярске нет
На покупку «Бионорда» из бюджета Красноярска потрачено 153,6 миллионов рублей
Ушел на работу и пропал: в Красноярске с нового года разыскивают автослесаря
В Красноярске прокуратура оштрафовала мэрию за плохие дороги и освещение улиц
На Таймыре финансово поддержат предпринимателя, снабжающего продуктами отдаленные поселки
В Красноярском крае требуются высокооплачиваемые вахтовики
Шприцы со странной красной жидкостью разбрасывают в Красноярске
Из-за проблемы с визами красноярский симфонический оркестр перенес гастроли в США