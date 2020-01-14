В Красноярске должникам за услуги ЖКХ пригрозили выселением из квартир

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:37:47+03:00

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Красноярцам, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги, грозит выселение из предоставленного им муниципального жилья. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Центрального района. Там сообщили, что в конце прошлого года суд вынес решение по делу семьи, которая не платила за коммунальные услуги больше 6 месяцев и накопила солидный долг. Общение «по хорошему» результатов не дало. Теперь семья должна будет переехать в жилье меньшего размера из расчета 6 квадратных метров на человека.

- Работа с неплательщиками проводится в формате личных встреч, телефонных консультаций и заседаний специальной комиссии, - рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Также нанимателям муниципального жилья ежемесячно направляются уведомления о необходимости погасить долг. Выселение – это самая жесткая мера, когда все способы уже испробованы, а наниматели все равно не хотят идти на диалог.

К слову, арендная плата за муниципальное жилье составляет от 6,21 до 7,84 рублей за квадратный метр. Тогда как снять, скажем, однокомнатную квартиру у частника обойдется в 12 – 16 тысяч рублей в месяц, не считая услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU