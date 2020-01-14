2020-01-14T08:56:39+03:00
Происшествия

Красноярец погиб на охоте: товарищ принял его за животное

Это произошло в Абанском районе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярец погиб на охоте: товарищ принял его за животноеКрасноярец погиб на охоте: товарищ принял его за животноеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Абанском районе произошла трагедия – во время охоты погиб мужчина. Следственный комитет СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, 37-летний житель Красноярска приехал на новогодние праздники в поселок Почет Абанского района. 3 января 2020 года он вместе с двумя местными мужчинами отправился на охоту.

Изначально они все сделали правильно: распределили места, где каждый из них будет находиться во время закона зверя. Однако по какой-то причине погибший красноярец изменил планы и ушел со своего места, спрятался в чащу леса. Друзей об этом не предупредил.

В это время 48-летний подозреваемый принял его за зверя: расстояние большое, видимость плохая, вот и не разглядел. Выстрелил. От полученный раны охотник скончался на месте происшествия. Подозреваемый уже допрошен, он полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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