В администрации Красноярска прокомментировали предполагаемое увольнение заместителей мэра

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:35:15+03:00

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Накануне, после селекторного совещания главы города с руководителями департаментов и управлений, появилось сообщение о предполагаемом увольнении нескольких чиновников. Сергею Еремину не понравилась их работа и он в резкой форме высказал свое мнение. Источники называют две фамилии: руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслав Полищук и руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова. Досталось и некоторым другим.

В пресс-службе администрации города пока официально информацию не комментируют: не подтверждают, но и не отрицают. Там лишь поясняют, что одним росчерком пера увольнение не происходит. Действительно, на совещании глава города дал отрицательную оценку работе некоторых их своих подчиненных. Но это не означает, что они покинут свои посты.

Добавим, что информацию о кадровых перестановках можно видеть на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU