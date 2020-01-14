2020-01-14T08:03:16+03:00
Происшествия

В Хакасии под суд отправили заместителя министра республики

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии под суд отправили заместителя министра республикиВ Хакасии под суд отправили заместителя министра республикиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии под суд отправили заместителя министра природных ресурсов и экологии республики. Чиновник, теперь уже бывший, курировал лесную отрасль региона. А теперь он обвиняется по статье 289 УК РФ за незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской прокуратуры, дело возбудили после проверки в министерстве на предмет исполнения антикоррупционного законодательства. Установлено, что обвиняемый с ноября 2017 по октябрь 2018 года управлял двумя коммерческими организациями, которые занимались лесозаготовкой.

Делал он это через доверенное лицо. При этом оказывал своим фирмам покровительство, предоставлял преимущество перед другими организациями при проведении различных торгов. А ведь по закону чиновник, находящийся на руководящей государственной службе, не может параллельно заниматься еще и коммерческой деятельностью.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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