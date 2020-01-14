14 Янв. 2020 2020-01-14T07:20:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 14 января, в Красноярске на улице Транзитной, сгорел частный дом. По сообщением очевидцев, пожар вспыхнул, когда владельца внутри не было. Огонь полыхал так, что когда подъехала пожарная машина, спасателям оставалось только гасить его, чтобы он не перекинулся на другие строения. Фактически, спасать было нечего, особенно после того, как внутри что-то взорвалось, возможно, газовый баллон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754543" frameborder="0"></iframe> В Красноярске на Транзитной сгорел особняк.

«2 часа назад там все было тихо, а сейчас уже догорает» - делятся информацией очевидцы в соцсетях, в группе «ЧП Красноярск». Известно, что также сгорел гараж, внутри которого находился автомобиль. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Жители этого района пеняют на непонятную планировку проездов, по которым машинам экстренных служб порой сложно добраться до места назначения. Приходится петлять по дворам многоэтажек, при этом теряется драгоценное время.

ИСТОЧНИК KP.RU