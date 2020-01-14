2020-01-14T08:04:56+03:00
Общество

На покупку «Бионорда» из бюджета Красноярска потрачено 153,6 миллионов рублей

Закуплено более 5,7 тысяч тонн
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На покупку «Бионорда» из бюджета Красноярска потрачено 153,6 миллионов рублейНа покупку «Бионорда» из бюджета Красноярска потрачено 153,6 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска потратили на покупку 5 770,57 тонн противогололедного реагента «Бионорд» более 153,6 миллиона рублей. Такую информацию опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» депутат городского Совета Роман Крастелев.

Исходя из отчета, обработкой улиц реагентом занимаются три организации. Так, наибольший объем работ у «Специализированного автотранспортного предприятия» (МП «САТП») – для него приобретено 5 364,17 тонны, заплачено 142 150 372 рубля. МП «ДРСП Левобережное» закупило 262,4 тонны на 7 289 800 рублей. И МП «ДРСП Ленинского района» - 144 тонны на 4 181 040 рублей.

Добавим, что мнение горожан о вреде и пользе «Бионорда» разделилось. Прошлогодний опыт был провальным, это признали сами чиновники. Поэтому в нынешнем году они гарантировали, что норма расходования реагента пересмотрена и выверена. Основной аргумент, который выдвигают в мэрии: «Бионорд» не оставляет после себя остатков, которые засоряют ливневую канализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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