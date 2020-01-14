Ушел на работу и пропал: в Красноярске с нового года разыскивают автослесаря

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:35:39+03:00

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В Красноярске разыскивают 48-летнего мужчину, который пропал в канун новогодних праздников. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» сообщают, что Олег Пурин 31 декабря вышел на работу и с тех пор его никто из родных и друзей не видел. Живет он на улице Вавилова, 52. Работает неподалеку от Цирка в автосервисе.

Приметы мужчины: рост 168 сантиметров, темные волосы и карие глаза. Из особых примет: верхней губе справа родинка, шрам под волосами от уха до уха.

В момент исчезновения был одет в черный пуховик, черные лыжные штаны и обут в черные ботинки. При себе имел телефон и ключи от автомастерской.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят позвонить по телефонам:

- (391) 213-45-77 – дежурная часть отдела полиции № 3;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU