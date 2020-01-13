13 Янв. 2020 2020-01-14T08:14:03+03:00

Из-за проблемы с визами красноярский симфонический оркестр перенес гастроли в США. Фото: страница оркестра в соцсети.

Окончательное решение будет после 20 января

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Красноярскому симфоническому оркестру, возможно, придется перенести концерты в США из-за проблемы с визами. Об этом сообщил newslab со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Начало американских гастролей было намечено на 19 января. Билеты уже продаются. Предполагалась, что музыканты должны были дать 33 концерта в 19 штатах. Однако внезапно возникли сложности с оформлением въездных виз для артистов.

По словам главного дирижера и художественного руководителя оркестра Владимира Ланде, американские менеджеры предложили перенести дату вылета на конец января. Окончательное решение миграционной службы будет принято 20-го. Конечно, коллектив рассчитывает, что ситуацию удастся разрешить, и гастроли состоятся вовремя.

Как рассказывают в филармонии, сейчас оркестр работает в обычном режиме. Ближайший концерт в Красноярске запланирован на 17 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU