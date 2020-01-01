Выбиты окна, повреждены вещи: на даче главы Хакасии Валентина Коновалова неизвестные устроили погром

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:08:20+03:00

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На даче главы Хакасии неизвестные устроили погром. Когда это произошло, пока не установлено. Он сам обнаружил эту неприятность накануне, 31 декабря. И то совершенно случайно: в Абакане произошла коммунальная авария, без тепла остались несколько домов в центре города. И пока рабочие занимались устранением, Валентин Коновалов поехал на дачу, чтобы забрать оттуда обогреватель, ведь у него трое детей, двое из которых еще малыши.

«Приехал на дачу и обнаружил, что калитка раскрыта, разбито окно, поломана дверь в дачный домик, похищены и повреждены вещи. Вызвал полицию. Не хотел придавать огласке это происшествие. Но, поскольку информация попала в СМИ и мне уже поступают вопросы о случившемся, решил поделиться с вами комментарием» - написал Валентин Коновалов в своих соцсетях. И добавил, что ничего страшного, на его взгляд, не произошло. «Убежден, что в любой ситуации важно сохранять жизнелюбие и бодрость духа. Всех с наступающим Новым годом!»

ИСТОЧНИК KP.RU