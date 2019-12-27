В Красноярском крае ударят морозы до минус 43 градусов

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-27T10:39:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Резкое похолодание до минус 43 градусов возможно в ближайшие сутки в Красноярском крае, сообщили в пятницу, 27 декабря в региональном МЧС. Спасатели распространили предупреждение о том, что температура резко понизится. При этом даже в центре региона и на юге, где традиционно значительно теплее, на этот раз будет холодно.

- В центральных и южных районах температура воздуха ночью минус 32 - 37 градусов, днем – до минус 25-30 градусов, - рассказали спасатели. - На севере центральных районов столбики термометров могут опуститься до минус 43 градусов, днем - до минус 38.

В горах также будет очень холодно, до минус 40 градусов. Северные районы - Таймыр и в Туруханский – накроет сильный южный ветер. Автомобилистов и тех, кто отправляется в дальнюю дорогу, просят быть особенно аккуратными. Напомним, на трассах красноярского края открыто 107 пунктов обогрева и питания водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU