В Красноярском крае открыли 107 пунктов обогрева и питания для водителей

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-27T07:53:57+03:00

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В Красноярском крае ударили морозы, на севере - до минус 38 градусов. Спасатели и полиция сообщают, что в регионе открыты специальные пункты, в которых водители в случае чрезвычайной ситуации могут погреться и перекусить. Таких пунктов в регионе 107, из них - 84 стационарных, 2 мобильных и 21 подвижный. В краевом главке МВД говорят, что водители всегда могут обратиться за помощью к сотрудникам ДПС. - ежедневно вахту на трассах держат 30 нарядов. У полицейских припасены в машинах одеяла, медицинские аптечки и термосы с горячим чаем. Что касается пунктов обогрева, то они довольно вместимые, есть на 150 человек.

- В Ачинском, Емельяновском, Березовском, Канском, Балахтинском районах, а также Норильске организованы 23 мобильных пунктов обогрева, которые будут курсировать по автодорогам с целью оказания помощи водителям транспортных средств, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевой полиции. - Кроме того, в Боготольском, Ачинском, Козульском, Емельяновском, Березовском, Манском, Уярском, Рыбинском, Канском, Иланском, Нижниингашском, Балахтинском, Минусинском, а также в Дивногорске располагаются в общей сложности 84 стационарных пунктов обогрева.

Единый телефон служб спасения - 112, телефон полиции - 102.

ИСТОЧНИК KP.RU