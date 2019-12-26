2019-12-26T04:41:49+03:00
Общество

Решается судьба старейшего в Красноярске завода – электровагоноремонтного

Предприятие может стать банкротом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Решается судьба старейшего в Красноярске завода – электровагоноремонтного. Фото: сайт Красноярского ЭВРЗРешается судьба старейшего в Красноярске завода – электровагоноремонтного. Фото: сайт Красноярского ЭВРЗ
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Накануне, 25 декабря, министерство промышленности, энергетики и коммунального хозяйства провело совещание, на котором решалась судьба Красноярского вагоноремонтного завода. К какому решению пришли краевые чиновники, станет известно только сегодня, 26 декабря. Как сообщает интернет-газета Newslab.ru, совещание проходило в закрытом для прессы режиме.

Красноярский ЭВРЗ – старейший из ныне существующих заводов города. Его история начинается с железнодорожных мастерских Сибирской дороги в 1898 году. В 2017 году закончился пятилетний контракт с РДЖ на 13 миллиардов рублей. Сегодня у предприятия нет крупных договоренностей, но заказы на ремонт вагонов, двигателей, локомотивов приходят со всей Сибири.

Напомним, что в сентябре этого года акционер ЭВРЗ подал в суд на экс-гендиректора за то, что тот необоснованно увеличил заработную плату себе и своему заму по финансам, растрата составила 6,4 миллиона рублей. Сам же уволенный руководитель подал встречный иск, требуя восстановить его в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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