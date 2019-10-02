Акционер ЭВРЗ подал в суд на экс-гендиректора за необоснованное повышение зарплаты

СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-02T08:42:48+03:00

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Бывший гендиректор ЭВРЗ Александр Гирш, по мнению главного акционера предприятия, необоснованно повысил зарплату, а также регулярно примировал себя и своего заместителя. Иск на экс-гендиректора поступил в Арбитражный суд 27 сентября, сообщили в суде. Истец - ООО «Соло-Рент» (Новосибирск) утверждает, что Гирш действовал осознанно и незаконно. Увеличение окладов и принятие решения о премировании не входило в круг его полномочий.

По мнению акционера (компании, к слову, принадлежит 99,99 процентов акций ЭВРЗ) Гирш тем самым причинил компании многомиллионные убытки. К примеру, на зарплату гендиректора ушло около 3 миллионов рублей, на его зама - свыше 1 миллиона. А ведь это еще без премий, они стоили предприятию еще 2,3 миллиона рублей. Деньги компания хочет вернуть - около 6 миллионов рублей. К слову, руководителя совет директоров отстранил от работы. Но тот судится, требуя признать эти действия незаконными.

ИСТОЧНИК KP.RU