«Не прикрыли, а рядом дети»: труп мужчины нашли в канализационном люке Абакана
В Абакане (Хакасия) – в одном из колодцев на улице Ярыгина – обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает abakanonline в инстаграме.
По данным паблика, умерший/погибший – человек без определенного места жительства. Причину его смерти сейчас выясняют полицейские.
Как рассказали местные жители, это уже второй такой трагический случай:
- В прошлый раз тоже видел из окна, как доставали тело.
- Там постоянно кто-то живет зимой.
- Бедные люди… Страшно подумать, что пока ты нежишься в кровати, кто - то лежит и мерзнет в подвале или канализации. Как же это страшно.
- Он там не один месяц жил, по лету еще его видел.
- Ехала мимо. Картина жуткая. Человека даже не прикрыли, а рядом ходят дети.
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ИСТОЧНИК KP.RU