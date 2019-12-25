«Не прикрыли, а рядом дети»: труп мужчины нашли в канализационном люке Абакана

СЕГОДНЯ 05:49 2019-12-25T05:49:50+03:00

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В Абакане (Хакасия) – в одном из колодцев на улице Ярыгина – обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает abakanonline в инстаграме.

По данным паблика, умерший/погибший – человек без определенного места жительства. Причину его смерти сейчас выясняют полицейские.

Как рассказали местные жители, это уже второй такой трагический случай:

- В прошлый раз тоже видел из окна, как доставали тело.

- Там постоянно кто-то живет зимой.

- Бедные люди… Страшно подумать, что пока ты нежишься в кровати, кто - то лежит и мерзнет в подвале или канализации. Как же это страшно.

- Он там не один месяц жил, по лету еще его видел.

- Ехала мимо. Картина жуткая. Человека даже не прикрыли, а рядом ходят дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU