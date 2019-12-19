Тело охотника обнаружили в тайге Хакасии
В тайге Хакасии было найдено тело охотника. Трагедия произошла во вторник, 17 декабря, в Бейском районе, сообщает информационное агентство «Запад24».
52-летний мужчина пошел на охоту вместе со своим отцом, тот жил в селе Табат. В лесу они договорились разделиться и встретиться в девять вечера.
Разошлись в разные стороны. Однако в оговоренное время сын так и не появился, отец забил тревогу, позвонил спасателям, в полицию.
Начали искать, прочесывать лес. И обнаружили там тело пропавшего охотника. Следов насильственной смерти на нем не было. Тем не менее отрабатываются все возможные версии.
Проверку случившегося проводят следователи. По ее результатам будет принято решение: возбуждать или нет уголовное дело.
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