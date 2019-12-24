Губернатор незапланированно пообедал в кадетской столовой, где детям давали сушки с червями

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-24T14:58:26+03:00

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Губернатор Красноярского края Александр Усс и министр образования Светлана Маковская пообедали в столовой кадетского корпуса в Железногорске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="654" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751479" frameborder="0"></iframe> Обед с кадетами.

Напомним, осенью ситуация с питанием здесь была аховая. Последней каплей воспитанников и их родителей стали сушки с червями, которые кадетам подали к чаю. Впрочем, и без них было, от чего за голову схватиться: порции крошечные, в меню заявлено одно, а на деле – другое. И руководство-то не могло особо повлиять на ситуацию, потому что за питание не отвечает. А отвечает за него краевое бюджетное учреждение «Центр питания». После резонанса в СМИ, жалоб и вмешательства губернатора порядок с едой в учреждении все же навели.

А 24 декабря здесь побывал губернатор. В пресс-службе правительства региона говорят, что обед в кадетском корпусе был незапланированным.

- Александр Усс положительно оценил качество предложенной еды и отметил, что в этом направлении необходимо держать высокий уровень, поскольку вопрос напрямую связан со здоровьем детей, - рассказали в правительстве.

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С виду обычная сушка, а в ней – живые черви. Выпечку с опарышами внутри на днях получили на обед кадеты из железногорского корпуса (это закрытый город-спутник Красноярска). И взбунтовались, отказались от еды (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU