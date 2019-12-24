2019-12-24T13:19:40+03:00
Общество

Здесь будет жилой комплекс. КНП закрыл старейшую нефтебазу Красноярска

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: КрасноярскнефтепродуктФото: Красноярскнефтепродукт
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О том, что злобинскую нефтебазу «Красноярскнефтепродукт» закроет поговаривали давно. Последние несколько лет предприятие готовилось к ее ликвидации: чистили территорию и резервуары, демонтировали железнодорожные пути. Во вторник, 24 декабря, стало известно об окончательном закрытии.

К слову, эта нефтебаза (пер. Тихий, 1А) старейшая в городе, ей уже 90 лет. Открыта она была в 1929 году за чертой Красноярска. Однако постепенно Красноярск разрастался, и ее территорию включили в городскую черту. Речь о том, что нефтебазу надо переносить, зашла еще в 70 годы прошлого века. Причина – пожарная безопасность прилегающих домов и экология Енисея. И вот – исторический момент, ее закрыли.

В «Красноярскнефтепродукте» говорят, что ресурс нефтебазы распределен сейчас между двумя другими. В ближайшие несколько лет здесь будут вести работы по очистке участка. А в дальнейшем на этом месте планируют возвести жилой комплекс с офисами, магазинами, школой и детсадом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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