Житель Назарово продавал подросткам насвай: полиция закрыла доходный бизнес

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-20T13:33:13+03:00

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Житель города Назарово попался на торговле запрещенным веществом под названием насвай. Причем делал это, не выходя из дома. Видимо, среди его клиентов были и подростки, которые находятся на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних. Именно инспекторы ПДН и вычислили гражданина. Затем в квартиру нагрянули оперативники с обыском. Обнаружили и изъяли 18 пакетов насвая общим весом около 400 граммов. Эксперты подтвердили подозрения.

Любая торговля этим веществом, оптом или в розницу, в нашей стране запрещена с 2013 года. На мужчину составили административный протокол, его ждет штраф в размере до 4 тысяч рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции..

Между тем родители и педагоги сегодня бьют тревогу по поводу новой никотиновой смеси – снюса. Его продают в табачных ларьках даже детям. На вопрос, почему, продавцы отвечают: это же не запрещено. Делаем поправку: пока не запрещено, потому что в Госдуме уже предложили ввести уголовное наказание за это. На минувшей неделе корреспонденты «КП» провели эксперимент по покупке снюса в табачных магазинах. Что из этого получилось, читайте на kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU