2019-12-16T13:41:20+03:00
Общество

400 бесхозных сетей нашли в Красноярске

И передали на обслуживание организациям
Ася ЖУКОВА
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400 участков бесхозных сетей нашли в Красноярске.400 участков бесхозных сетей нашли в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске обнаружили больше 400 участков бесхозных сетей водоснабжения, отопления и канализации. Все они переданы «на баланс» организациям, рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации Красноярска.

Такие сети появились еще при СССР, их строили крупные предприятия. Во время перестройки многие заводы закрылись, сети перестали обслуживать, информацию о них никуда не передавали. А в последние годы добавился новый бесхоз. Так, застройщики, становясь банкротами, бросают сети. Коммуникации ветшают, начинаются порывы и утечки. Только в нынешнем году на устранение таких аварий пришлось потратить 11 миллионов 648 тысяч рублей из бюджета города.

КОНКРЕТНО

Когда выявляют бесхозную сеть, ее обследуют и передают в собственность муниципалитета. Год она числится в особом реестре, на случай, если найдется хозяин. В течение этого периода сеть обслуживает организация, выбранная по итогам торгов на сайте госзакупок. Как правило, работа сводится к ликвидации аварий.

После перехода сети в собственность муниципалитета, ее берут в аренду организации-профессионалы. Итак, 167 бесхозных участков, обнаруженных в текущем году, это сети водоснабжения и канализации. 158 - объекты и сети электроснабжения. И 122 - сети теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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