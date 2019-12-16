Новая остановка с видовкой появилась у городской электрички в Красноярске

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-16T13:03:46+03:00

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Новую остановку открыли у электрички в Красноярске. Как сообщили «Городские новости», платформу под названием Платинум Арена построили на правобережье, неподалеку от железнодорожного моста через Енисей.

Теперь на ней останавливаются все городские поезда. Платформу постарались максимально приблизить к спорткомплексу Платинум Арена. А от станции Красноярск до нее всего 8 минут на электричке. И никакие пробки не мешают. Поэтому предполагается, что эта остановка будет очень востребована во время соревнований и спортивных праздников.

- Через неделю в Платинум Арене проводится чемпионат России по фигурному катанию, - напомнил генеральный директор Краспригород Эдуард Быков. – Надеемся, красноярцы оценят удобство нового маршрута.

Кроме того, открывшаяся платформа поможет повысить доступность микрорайона Тихие Зори. И еще один момент: новая остановка расположилась на высоте в 20 метров над уровнем Енисея, вблизи двух мостов - автомобильного и железнодорожного. Так что, возможно, она станет еще одной смотровой площадкой Красноярска, откуда открывается эффектный вид на город.

ИСТОЧНИК KP.RU